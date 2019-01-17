Украинский футбольный тренер об отношениях с РФ: «Сколько парней погибло, у нас идет война»

Бывший тренер украинских футбольных клубов «Днепр» и «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал отношения России и Украины.

«Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально. Сколько парней погибло, у нас идет война, никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес, — уже вопрос к власти. Может, когда-то все поменяется и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию», — сказал Маркевич youtube-каналу Вацко Live.

Ранее Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападения в Киеве на дипломатов.

