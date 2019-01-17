Фаттахов занялся разработкой льготных проездных для студентов

Министерство молодежи РТ во главе с Дамиром Фаттаховым подключилось к проблеме отсутствия в Казани системы льготного проезда на городском транспорте для студентов.

Поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Накануне получила распространение информация о том, что министр взял этот вопрос на контроль, его сейчас будут анализировать и прорабатывать. Вопрос не решается мгновенно, нужна аналитика, в том числе и изучение опыта других субъектов Российской Федерации», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что студенты обратились к Минниханову с просьбой проработать вопрос проездного для учащихся в Татарстане. Ранее стало известно, что в Казани тарифы в общественном транспорте вырастут с 25 до 27 рублей за поездку.