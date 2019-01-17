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Фаттахов занялся разработкой льготных проездных для студентов

14:39, 17.01.2019 3 179
Фаттахов занялся разработкой льготных проездных для студентов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство молодежи РТ во главе с Дамиром Фаттаховым подключилось к проблеме отсутствия в Казани системы льготного проезда на городском транспорте для студентов.

Поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Накануне получила распространение информация о том, что министр взял этот вопрос на контроль, его сейчас будут анализировать и прорабатывать. Вопрос не решается мгновенно, нужна аналитика, в том числе и изучение опыта других субъектов Российской Федерации», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что студенты обратились к Минниханову с просьбой проработать вопрос проездного для учащихся в Татарстане. Ранее стало известно, что в Казани тарифы в общественном транспорте вырастут с 25 до 27 рублей за поездку.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:46
    оставьте проездные на 50 поездок... угомонитесь с реформой...
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  • Анонимно 15:05
    Каким боком Минмол относится к тарифам на транспорт? изучит от опыт других субъектов, а экономисты-тарификаторы посидят-покурят в сторонке?
    или что, с молодежью будут разговаривать в духе: ты не иди сразу к президенту жаловаться - ты мне сперва все расскажи??????
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  • Анонимно 15:37
    Молодец, министр - молодежь поддержать необходимо, социальная карта студентам нужна. Опять же это повысит уровень электронного оборота документов - вся Москва студенческая исключительно на электронке, никаких очередей.
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