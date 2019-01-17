Сандис Озолиньш вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо»

Известный в прошлом хоккеист Сандис Озолиньш вошел в тренерский штаб «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Сандис является неоднократным участником Матчей звезд НХЛ и КХЛ, трех Олимпиад и трех чемпионатов мира. У него более 1000 матчей в НХЛ. Озолиньшу принадлежат несколько клубных рекордов «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».

С 2009 года уроженец Латвии выступал в КХЛ за рижское «Динамо», а по окончании игровой карьеры приступил к тренерской деятельности в клубе, работая сначала ассистентом, а затем главным тренером.

— Своей игрой на высочайшем уровне он оставил золотой след в истории НХЛ и всего мирового хоккея, — заявил генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский. — Такому мастеру есть, чем поделиться и чему научить игроков нашей команды, среди которых — немало молодых ребят, которым есть, в чем совершенствоваться.

Уверен, что приход Озолиньша поможет нам почерпнуть ряд новых идей и прибавить в тех компонентах игры, в которых команде необходимо добавлять. В «Торпедо» он будет отвечать за работу с защитниками.



Отметим, что нижегородский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка после 49 матчей. Под руководством Дэвида Немировски «торпедовцы» одержали 22 победы и потерпели 27 поражений.