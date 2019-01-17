Минниханов поручил прокуратуре работать с протестной молодежью

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание прокуратуры республики на протестные настроения среди молодежи. Он попросил надзорное ведомство обращать внимание на «подобные тенденции».

«Поскольку молодежь в большей степени подвержена радикальными настроениями, некоторые политические организации и движения, выступающие с протестами, привлекают молодых людей для проведения несанкционированных акций», — сказал Минниханов на коллегии Прокуратуры РТ.

Президент республики отметил, что молодежь вовлекается в деструктивные группы в интернете, передает корреспондент «Реального времени».

Протестные акции направлены на дестабилизацию ситуации в республике, уверен Минниханов.