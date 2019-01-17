Facebook и Instagram удалили более 500 аккаунтов, якобы связанных с Россией

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалили 512 страниц и аккаунтов, якобы связанных с Россией

Так, с Facebook были удалены 364 страницы и аккаунта за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы.

«Отдельно, на основании первоначальной подсказки от правоохранителей США, мы также удалили 107 страниц, групп и аккаунтов на Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках берущей свое начало в России сети, действовавшей на Украине», — говорится в сообщении Facebook.

Страницы позиционировались как представляющие независимые СМИ в этих странах, однако Facebook пришел к выводу, что они связаны с российским новостным агентством «Спутник». Уточняется, что на страницах затрагивались темы протестных движений и коррупции в этих странах.

Ранее стало известно, что руководство соцсети Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году запланированы выборы. Новые правила коснутся Индии, Нигерии, Украины и ряда европейских стран.