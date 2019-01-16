Facebook ужесточит правила политической рекламы

Руководство соцсети Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году запланированы выборы. Новые правила коснутся Индии, Нигерии, Украины и ряда европейских стран.

Таким образом Facebook рассчитывает снизить риск вмешательства в выборы через соцсеть, передает агентство Reuters.

По словам директора компании по глобальной политике и охвату Кэти Харбат, в Нигерии, начиная со среды, размещать в социальной сети рекламу, связанную с выборами лидера государства, которые состоятся 16 февраля, смогут только рекламодатели, базирующиеся в стране. Подобная практика начнет действовать в феврале и на Украине, граждане которой будут избирать президента 31 марта.

Ранее в США поднялся скандал из-за якобы российского вмешательства в американские выборы. В том числе отмечалось, что из РФ финансировалась реклама различных кандидатов в Facebook и Twitter.

Напомним, что Facebook также планирует инвестировать в ближайшие три года $300 млн в проекты, направленные на развитие новостной журналистики. Это должно противодействовать распространению «фейковых новостей».