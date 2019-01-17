Сердар Азмун и сборная Ирана вышли в 1/8 финала Кубка Азии

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун провел полный матч за сборную Ирана, которая сыграла вничью (0:0)с Ираком в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

Иранцы узнают соперника по 1/8 финала сегодня вечером, матч первого раунда плей-офф состоится 20 января, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Всего на счету Азмуна три гола в трех матчах на турнире. Ранее он оформил дубль во встрече второго тура, в которой иранцы обыграли Вьетнам со счетом 2:0. В первом туре Иран разгромил Йемен — 5:0, Сердар также отметился голом.

Напомним, что казанский «Рубин» в эти дни находится на первом предсезонном сборе в Турции, который продлится до 17 января. Азмун присоединится к команде сразу по окончании выступления иранской сборной на Кубке Азии.