Футболист Сычев исполнил буллит мячом в выставочном матче звезд хоккея в Альметьевске

Бывший футболист сборной России, хоккеист «Команды Звезд» Дмитрий Сычевпосле победы над «Нефтяником» в Альметьевске (11:10) рассказал об эмоциях от игры и своем «футбольном» буллите. Во время матча Сычев забросил шайбу и сделал голевую передачу, а в конкурсе буллитов ему предложили пробить пенальти футбольным мячом.

– Впечатления потрясающие, поиграть в одной команде с такими звездами первой величины, которые достигали таких высот – это просто сказка, я о таком и мечтать не мог, что попаду в такую компанию. Но все благодаря футболу, поэтому атмосфера шикарная, праздник удался, жизнь прекрасна. Большое спасибо за приглашения, с удовольствием буду приезжать еще.

– В протоколе у вас 1+1, хотя до игры вы очень скромно оценивали свои возможности.

– Да, отметился одной заброшенной шайбой, но это, скорее, с испуга, наверное. Просто вратарь не ожидал, что я так брошу, в девятку. А получилось так. Ну и плюс еще отдал голевой пас на Александра Гуськова.

– Почему с буллитом не получилось?

– Честно говоря, никогда не пробовал бить по футбольному мячу в коньках, поэтому тут — чистый экспромт. Думаю, ни один человек не знает, как мяч забить в хоккейные ворота правильно, — приводит слова Сычева официальный сайт «Ак Барса».

Накануне «Команда Звезд» обыграла «Нефтяник» в выставочном матче Недели Звезд Хоккея – игра прошла в Альметьевске и завершилась победой гостей со счётом 11:10.

