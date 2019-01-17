«Аэрофлот» отменил несколько рейсов в Казань из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» в четверг и пятницу отменила 26 международных и внутренних рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, сегодня отменены 13 рейсов, вылетающих из «Шереметьево», среди которых SU1194 в Казань. Также отменен рейс SU1193 из Казани в Москву, сообщается на сайте перевозчика.

Ранее аэропорт Саратова возобновил работу после метели. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что решения об отмене или переносе рейсов приняты авиакомпаниями.