Аэропорт Саратова возобновил вылеты после двухдневных перебоев в работе

Аэропорт Саратова возобновил работу, нарушенную из-за сложных метеоусловий, утром в четверг, 17 января.

В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений, сообщили в пресс-службе «Саратовских авиалиний», которые эксплуатируют аэропорт «Саратов-Центральный».

Напомним, аэропорт Саратова два дня подряд работал с перебоями из-за метели и сильного снега. Ранее были отменены два рейса из Саратова в московский аэропорт Шереметьево, задержаны два рейса во Внуково.