Аэропорт Саратова: авиакомпании сами отменяют и задерживают рейсы

Аэропорт Саратова возобновил работу после метели. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что решения об отмене или переносе рейсов приняты авиакомпаниями.

«С 7 часов утра по местному времени аэропорт работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений», — сообщается на сайте аэропорта.

При этом были отменены три рейса из Шереметьево в Саратов и задержан один рейс в обратном направлении, передает «Интерфакс».

Напомним, что два дня в работе аэропорта наблюдались проблемы из-за сильной метели.