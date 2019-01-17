Аэропорт Саратова: авиакомпании сами отменяют и задерживают рейсы
Аэропорт Саратова возобновил работу после метели. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что решения об отмене или переносе рейсов приняты авиакомпаниями.
«С 7 часов утра по местному времени аэропорт работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений», — сообщается на сайте аэропорта.
При этом были отменены три рейса из Шереметьево в Саратов и задержан один рейс в обратном направлении, передает «Интерфакс».
Напомним, что два дня в работе аэропорта наблюдались проблемы из-за сильной метели.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым