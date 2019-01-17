Вице-премьер Чувашии отстранен от должности

Вице-премьер Чувашии, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Владимир Аврелькин временно отстранен от замещаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава ЧР Михаил Игнатьев.

Согласно документу, чиновник отстранен от работы на период проведения проверки. В настоящее время он заключен под стражу сроком на два месяца — до 13 февраля.

Напомним, Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.