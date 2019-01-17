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Вице-премьер Чувашии отстранен от должности

11:46, 17.01.2019 185
Вице-премьер Чувашии отстранен от должности
Фото: gov.cap.ru

Вице-премьер Чувашии, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Владимир Аврелькин временно отстранен от замещаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава ЧР Михаил Игнатьев.

Согласно документу, чиновник отстранен от работы на период проведения проверки. В настоящее время он заключен под стражу сроком на два месяца — до 13 февраля.

Напомним, Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

Общество
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