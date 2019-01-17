Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Ильгама Шакирова

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал тяжелой утратой для татарского народа смерть народного артиста РФ Ильгама Шакирова.

«Татарский народ потерял Ильхам абый. Но его муза не потеряется в наших сердцах, мелодия его души останется в вечности. Пусть земля будет пухом, пусть его место будет в раю», — написал глава республики в Instagram.

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Напомним, что вчера на 84-м году жизни скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Церемония прощания и похороны артиста назначены на пятницу, 18 января.

