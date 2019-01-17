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Военным в запасе могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

08:58, 17.01.2019 187
Военным в запасе могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями
Фото: mil.ru

Минобороны РФ собирается запретить использовать социальные сети военнослужащим после увольнения или ушедшим в запас.

Речь идет в первую очередь о тех, кто служил в частях с секретным режимом или был допущен к гостайне. Срок запрета составит 5 лет, пишут «Известия».

По мнению экспертов, мера является обоснованной и логичной. В настоящее время действительно существует опасность утечки секретных данных через Сеть.

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