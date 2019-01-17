Первый в мире отель с роботами сократил половину из них

В Японии роботизированная гостиница «Странный отель» (Henn-na Hotel) отказалась примерно от половины из 243 роботов из-за того, что они создавали дополнительные проблемы.

Отмечается, что роботы, которые должны были танцевать с клиентами в вестибюле, часто ломались. Роботы на ресепшене не справлялись с копированием документов, а роботы-грузчики переставали работать в дождь и снег, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, некоторое из роботов устарели, поэтому в отеле решили, что дешевле будет отказаться от них, чем заменять новыми.

«Странный отель» открыли в городе Сасебо (префектура Нагасаки) в 2015 году. Книга рекордов Гиннесса признала его первым роботизированным отелем в мире.

Ранее ученые из Корнеллского университета создали робота, способного выпрыгивать из воды.