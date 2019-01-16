В России максимальная ставка по вкладам впервые с августа 2017 года превысила 7,5% годовых

Банк России зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем средств населения, в первой декаде января.

По итогам первой декады января 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам в этих кредитных организациях достигла уровня 7,529% годовых, следует из материалов регулятора.

В предыдущий раз выше этой отметки она поднималась по итогам второй декады августа 2017 года (7,538%).

Ранее стало известно, что Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам на 30%. Решение регулятора распространяется на заем, выдаваемый по ставкам от 10 до 30%, и начнет действовать с 1 апреля 2019 года.