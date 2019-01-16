Александр Зубков и еще три российских бобслеиста дисквалифицированы на два года

Международная федерация бобслея и скелетона на два года дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBSF.

Срок отстранения Зубкова, который завершил карьеру и стал президентом Федерации бобслея России, отсчитывается с 19 декабря 2018 года. Дисквалификация Касьянова, Пушкарева и Хузина идет с 13 декабря 2018 года.

Результаты Касьянова с 14 февраля 2014 года, Хузина с 15 февраля 2014 года, Пушкарева с 23 февраля 2014 года, Зубкова с 23 февраля 2014 года аннулированы. Спортсмены могут оспорить решение IBSF в Спортивном арбитражном суде.

Ранее комиссия МОК признала Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты на Олимпиаде-2014 и запретила пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Дела других бобслеистов, Максима Белугина и Алексея Воеводы, еще рассматриваются.

Напомним, что на минувшей неделе Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на отказ признать на территории РФ действие вердикта Спортивного арбитражного суда об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.