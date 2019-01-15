Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован в обеденное время на улице Мира, от улицы Тополевой до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила восемь баллов, что на два балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов).



Напомним, накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3,4 км.