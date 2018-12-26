Минфин не смог выполнить план по размещению госдолга на 40%

Минфин в 2018 году смог разместить в 2018 году облигаций федерального займа (ОФЗ) чуть более чем на 1 трлн рублей. Это 60,3% от запланированных изначально 1,66 трлн руб., или 59,3% от размещенного в 2017 году объема.

Основная причина недобора — уход нерезидентов из-за санкций, сообщает РБК. При этом на последнем в этом году аукционе 26 декабря Минфин реализовал весь предложенный объем выпуска с погашением в декабре 2021 года на 7,29 млрд рублей под 8,3% годовых.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, аукцион удалось удачно провести благодаря тому, что предложенные ставки выпуска ОФЗ более-менее соответствовали представлениям рынка о том, где они должны находиться.

Ранее сообщалось, что в lV квартале 2018 года Минфин планировал привлечь 310 млрд рублей. Напомним, иностранные инвесторы в октябре сократили вложения в российские ОФЗ на 46 млрд рублей.