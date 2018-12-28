Операторов утилизации мусора освободят от НДС

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС.

«В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны в ближайшее время», — передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

При этом он отметил, что если региональные власти и сами операторы решат, что освобождение от НДС будет препятствовать инвестициям, от него можно будет отказаться.



Ранее сообщалось, что с запуском с 1 января 2019 года «мусорной реформы» тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО для жителей Татарстана поднимутся в два раза. Подробнее о новых тарифах — в материале «Реального времени».