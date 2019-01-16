Клиенты российского Burger King пожаловались на маленькие котлеты

Клиенты ресторанов фастфуда Burger King пожаловались на уменьшение размера второй котлеты в двойных бургерах.

«Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше» Это даже не полуторный!» — посетовала журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт на своей странице в Twitter.

В комментариях к посту один из пользователей написал, что тоже замечал маленькие котлеты в бургерах.

«Эм, я тут на днях тоже сначала не понял, где вторая котлета! Нашел, думал, показалось. Выходит, не показалось!» — сообщил он.

Маркетинговый директор российской сети Burger King Иван Шестов в комментариях пообещал разобраться в ситуации.



Ранее на сайте Pikabu появились сообщения о том, что мобильное приложение Burger King записывает данные с экранов смартфонов. В Burger King эту информацию опровергли.