ФРП предоставит компаниям из Татарстана почти 800 млн рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем для татарстанского ЗАО «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования» на 290,8 млн рублей. Еще 500 млн рублей получит татарстанское предприятие «Хайер Фридж Рус» (китайского производителя бытовой техники Haier).

Завод транспортного электрооборудования, получивший одобрение займа на 290,8 млн рублей, увеличит объемы производства и расширит модельный ряд электродвигателей для тепловозов, говорится в сообщении пресс-службы ФРП.

ООО «Хайер Фридж Рус» планирует запустить новую линию по производству комплектующих и сборке холодильников. Реализация проекта позволит повысить уровень локализации с 44% до 60%, увеличить сборочные мощности в два раза — с 250 тысяч до 500 тысяч единиц техники в год.