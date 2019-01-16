Сергей Рыжиков раскритиковал тренерский штаб Бердыева в «Рубине»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, почему не скучает по «Рубину», в котором он провел 10 лет своей карьеры.

«Скучаю, может быть, только по девчонкам в столовой и еще по трем-пяти людям в клубе. А так в целом не скучаю.

При расставании у нас осталась определенная недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не дает мне по ним скучать. «Рубин» – это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение.

Бердыев звал меня в «Ростов», а я не пошел? Такого никогда не было. Изменился ли Бердыев? Ну да, он стал более внимательным к мелочам в футбольных делах. А если говорить о человеческих качествах, то лично со мной он общался как раньше. Я, как вратарь, всегда больше общался с Кафановым», — приводят слова Рыжикова «Известия».

Напомним, Рыжиков покинул казанский клуб в мае прошлого года, а в августе подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».