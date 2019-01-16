WADA: «Работа в московской лаборатории требует больше времени, чем предполагалось, но проблем нет»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты организации не испытывают каких-то проблем или трудностей при работе в московской лаборатории. Напомним, что в данный момент специалисты работают над получением базы данных лаборатории.

«Работа еще идет. Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена.

Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», – приводит слова специалистов WADA ТАСС.

WADA примет решение по статусу РУСАДА 22 января вне зависимости от того, будет ли к тому времени завершена работа экспертов в лаборатории.