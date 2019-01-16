В Перми в 2018 году рождаемость упала на 8,5%

В 2018 году в Перми зарегистрировано рождения 14 354 детей. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации города.

Показатель на 8,5% меньше, чем в 2017 году. Из общего числа появившихся на свет детей — 7 412 мальчиков и 6 942 девочки. В отделах ЗАГС были зарегистрированы 170 двоен и 2 тройни.

Кроме того, в прошлом году в Перми было заключено 8 604 брака, что на 727 меньше, чем в прошлом году. Расторгли брак 5 202 пары, добавили в ведомстве.

Всего в управлении ЗАГС администрации Перми в 2018 году оформлен 45 471 акт гражданского состояния по всем видам.

Напомним, ранее сообщалось, что В Татарстане рождаемость в 2018 году упала на 3,7%.