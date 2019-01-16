Лавров: С Россией нельзя обращаться, будто она всем все должна
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с РФ нельзя обращаться как со страной, которая всем все должна.
«Обращаться с Российской Федерацией как со страной, которой никто ничего не должен, но которая всем все должна — как мы порой наблюдали в поведении некоторых наших западных коллег — конечно же, непозволительно», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована в новой гонке вооружений.ОбществоВласть
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