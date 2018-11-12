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7-летний мальчик утонул, провалившись под лед в Удмуртии

14:53, 12.11.2018
7-летний мальчик утонул, провалившись под лед в Удмуртии
Фото: pixabay.com

Следком возбудил уголовное дело по факту утопления 7-летнего мальчика в Камбарском районе в деревенском пруду в Удмуртии.

По данным следствия, днем 10 ноября группа детей вышла на лед пруда, находящегося на окраине деревни. В итоге двое мальчиков провалились под лед, один из них смог выбраться, другой утонул.

В рамках расследования силовиками устанавливается владелец пруда, допрошен глава муниципального образования «Армязьское». Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, ранее на реке Сок в селе Малая Царевщина в Самарской области утонул 38-летний подводный охотник.

Происшествия Удмуртия
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