Новости экономики

12:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперты предложили ежегодно выделять на пособия по бедности 520 млрд рублей

10:52, 16.01.2019 114
Эксперты предложили ежегодно выделять на пособия по бедности 520 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Экономисты РАНХиГС сообщили, что в России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до величины прожи­точного минимума. На эти цели ежегодно потребуется около 520 млрд рублей.

Предоставление пособия, по мнению экспертов, позволит снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза, а бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза, пишет РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня бедности в России является для Владимира Путина главным приоритетом.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем