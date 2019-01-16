Эксперты предложили ежегодно выделять на пособия по бедности 520 млрд рублей
Экономисты РАНХиГС сообщили, что в России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до величины прожиточного минимума. На эти цели ежегодно потребуется около 520 млрд рублей.
Предоставление пособия, по мнению экспертов, позволит снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза, а бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза, пишет РБК.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня бедности в России является для Владимира Путина главным приоритетом.ЭкономикаФинансы
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