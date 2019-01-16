Эксперты предложили ежегодно выделять на пособия по бедности 520 млрд рублей

Экономисты РАНХиГС сообщили, что в России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до величины прожи­точного минимума. На эти цели ежегодно потребуется около 520 млрд рублей.

Предоставление пособия, по мнению экспертов, позволит снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза, а бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза, пишет РБК.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня бедности в России является для Владимира Путина главным приоритетом.