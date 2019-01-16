Песков заявил, что решение проблемы бедности в России является главным приоритетом Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня бедности в России является для Владимира Путина главным приоритетом.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом, по его словам,«нельзя отрицать, что обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность».

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума заявила, что численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%.