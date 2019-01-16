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Песков заявил, что решение проблемы бедности в России является главным приоритетом Путина

08:56, 16.01.2019 2
Песков заявил, что решение проблемы бедности в России является главным приоритетом Путина
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение уровня бедности в России является для Владимира Путина главным приоритетом.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом, по его словам,«нельзя отрицать, что обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность».

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума заявила, что численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:01
    Обеспечить себя и свой круг. Вот его основная задача.
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  • Анонимно 09:19
    Как они считают эти 0,5%. Ведь реальная инфляция в 2018г - 8-10%.
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