В Нефтекамске полиция задержала педофила, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

Фото: «Реальное время»

Башкирские полицейские задержали 39-летнего уроженца Стерлибашевского района Ильнура Мухаметова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

Преступление было совершено в Стерлитамаке 2 января между 20.50 и 22.10. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенное здание, где совершил действия сексуального характера и изнасилование.

По информации источника «Реального времени, педофил был пойман в Нефтекамске вечером 15 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Суд отправил на лечение 81-летнего пенсионера, надругавшегося над девочкой в Пермском крае.