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В Нефтекамске полиция задержала педофила, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

09:02, 16.01.2019 1
В Нефтекамске полиция задержала педофила, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
Фото: «Реальное время»

Башкирские полицейские задержали 39-летнего уроженца Стерлибашевского района Ильнура Мухаметова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

Преступление было совершено в Стерлитамаке 2 января между 20.50 и 22.10. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенное здание, где совершил действия сексуального характера и изнасилование.

По информации источника «Реального времени, педофил был пойман в Нефтекамске вечером 15 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Суд отправил на лечение 81-летнего пенсионера, надругавшегося над девочкой в Пермском крае.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Педофилам нужно давать пожизненное или смертную казнь. Они выходят на свободу и представляют угрозу.
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