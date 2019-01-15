Мийо Цакташ об этапе карьеры в «Рубине»: «Если бы знал, что так будет, поехал бы в Германию»

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Экс-игрок«Рубина» хорватский полузащитник Мийо Цакташ в интервью «Чемпионату» рассказал, как произошел разрыв его контракта с казанской командой:

— За неделю до вашего ухода Бердыев сказал, что вы останетесь в команде. Успели пообщаться с ним лично?

— Нет, и мне очень жаль, что так вышло.



— Расскажите историю вашего ухода.

— Кажется, долги накопились за 2 месяца. Сказали, что есть финансовые проблемы, и зарплату перечислят, когда их решат. Поймите, я пришел не только играть в футбол, но и зарабатывать деньги. Когда понял, что ситуация не меняется к лучшему, написал бумагу в ФИФА и ушел бесплатно.

— Вы просто уехали со сборов?

— Да, из Абу-Даби. До этого говорил гендиректору, что написал жалобу в ФИФА, но у них есть месяц, чтобы мне заплатить. Этот месяц прошел, но ничего так и не произошло. Купил билет, сказал доктору, что уезжаю, и поехал домой.



— Перед переходом в «Рубин» вас звали в «Штутгарт». Уйди туда, может, тоже играли бы в сборной.

— Мне тогда многие говорили: «Не уезжай в Россию, оттуда ты не получишь вызов в сборную Хорватии».



— Так Влашич же.

— ЦСКА сильнее «Рубина». Они играют в Лиге чемпионов. А что было у меня? Если б я знал, что так получится, конечно, поехал бы в Германию. Но не стоит смотреть назад. Это жизнь, и мы никогда не знаем, что с нами случится, — сказал Цакташ.

