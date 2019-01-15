СК: экс-мэр башкирского Янаула «подарил» квартиру главе полиции

Слекдом возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего и. о. главы города Янаул в Башкирии по факту превышения должностных полномочий.

Установлено, что в августе 2012 года чиновник в обход администрации Янаульского района незаконно передал в собственность квартиру в то время действующему руководителю местной полиции. При этом глава города знал, что оснований для признания силовика и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий не имелось.

В результате преступных действий ущерб муниципалитету составил порядка 1,4 млн рублей, а также существенно нарушены права малоимущих граждан, поставленных в очередь на получение жилья, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

В настоящее время допрашиваются сотрудники администрации, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что во время задержания 38-летний начальник ГБУ «Белорецкое лесничество» в Башкирии потерял сознание в своем кабинете.