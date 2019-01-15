ЦБ возобновляет закупки валюты по бюджетному правилу

Сегодня, 15 января, после длительного перерыва Банк России возобновит покупку иностранной валюты в резервы правительства.

Ежедневные расходы определены в размере 15,6 млрд рублей, всего на эти цели Центробанком будет направлено 256,8 млрд. Покупки продолжатся до 6 февраля.

Ранее на сентябрьском заседании ЦБ было объявлено о прекращении покупки иностранной валюты по бюджетному правилу, чтобы ограничить влияние курсовой волатильности на динамику инфляции из-за угрозы новых санкций со стороны США. В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о намерении возобновить закупки и в декабре подтвердила это решение.