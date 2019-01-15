СК возбудил дело по факту падения льда с крыши дома на женщину в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 58-летней жительницы Уфы в результате падения льда с крыши дома.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Сход наледи с крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Победы, произошел в тот момент, когда мимо проходила женщина. Часть наледи упала на голову, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Проведенными следственными действиями установлено, что указанное происшествие случилось в связи с тем, что сотрудниками УК ненадлежащим образом выполнялись работы по уборке кровли крыши в зимний период.

В настоящее время следователи ищут ответственных за содержание имущества многоквартирного дома, также происходит допрос очевидцев и сотрудников УК, сообщили в СК СКР по Башкриии.

Расследование уголовного дела продолжается

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