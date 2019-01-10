В казанской новостройке ЖК «Палитра» разбился рабочий

Следком расследует историю падения с высоты 21-летнего монтажника в первый же рабочий день. Его тело было обнаружено у строящегося дома ЖК «Палитра» по улице Братьев Батталовых 7 января.

По предварительным данным, новичок-монтажник должен был находиться на первом этаже новостройки — допуска к работе на высоте у него еще не было. Каким образом он оказался на балконе девятого этажа, где, предположительно, поскользнулся, — еще предстоит установить.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Ранее в Казани в результате падения с высоты погиб гражданин Кореи.