Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе.

«Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, где в пяти странах (Исландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция) зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в восьми странах — региональные вспышки, в четырех странах (Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан) — локальные вспышки и в 12 странах Европейского региона — спорадические случаи гриппоподобных заболеваний», — говорится в сообщении ведомства

Также в Роспотребнадзоре сообщили о вспышках гриппа в Грузии, где на 11 января зарегистрированы пять летальных исходов, и на Украине, где по состоянию на 10 января зарегистрированы 25 летальных случаев.