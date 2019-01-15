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В России предложили изменить условия для признания родителем-одиночкой

08:42, 15.01.2019
В России предложили изменить условия для признания родителем-одиночкой
Фото: pixabay.com

В России предложили признавать матерей и отцов родителями-одиночками в случае, если они не получали алименты на протяжении года или более. Соответствующую инициатива направлена в Минтруд, сообщила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Прошу вас обеспечить порядок приостановления родительских прав в отношении родителей, злостно уклоняющихся от выплаты алиментов на детей на протяжении года или больше, присвоения статуса одинокого родителя воспитывающему ребенка, если второй родитель год или больше уклоняется от уплаты алиментов», — приводит текст обращения RT.

Волынец отметила, что неплательщик сможет восстановить свои родительские права в случае возобновления уплаты алиментов и погашения задолженности.

Ранее в России предложили в первую очередь принимать в детские сады детей одиноких матерей и отцов.

Общество
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