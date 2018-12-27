В России предложили в первую очередь принимать в детские сады детей родителей-одиночек
В России предложили в первую очередь принимать в детские сады детей одиноких матерей и отцов. Обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили депутаты Костромской областной думы.
По мнению авторов идеи, финансовое положение родителей-одиночек зачастую бывает сложным. При этом далеко не у всех из них есть родственники, которым они могут оставить детей, чтобы выйти на работу, пишет RT.
«Учитывая вышеизложенное, Костромская областная дума обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта в части предоставления в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях детям одиноких матерей (отцов)», — говорится в документе.
Ранее в Башкирии изменился средний размер родительской платы за детский сад.Общество
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