Глава Уфы Ульфат Мустафин представил двух новых сотрудников мэрии

В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Новых сотрудников мэрии представил глава города Ульфат Мустафин на очередном оперативном совещании в муниципалитете 15 января.

Начальником управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы назначен Рустем Хамитов. Ранее он трудился на посту заместителя начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города.

Возглавлявший управление Владимир Чернов освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в качестве советника Мустафина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, помощником главы администрации Уфы назначена Айгуль Абзалтдинова. До этого она работала управляющим делами администрации Иглинского района.

Напомним, ранее Денис Булатов назначен был назначен и. о. председателя Госкомитета Башкирии по мониторингу соцэкономразвития.