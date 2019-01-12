Денис Булатов назначен и.о. председателя Госкомитета Башкирии по мониторингу соцэкономразвития
Денис Булатов назначен исполняющим обязанности председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития. Соответствующий указ подписал врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Согласно документу, который размещен на официальном портале правовой информации РБ, Булатов приступит к своим обязанностям с 14 января.
Денис Булатов ранее был руководителем МКУ «Красногорский центр торгов», а также являлся учредителем автономной некоммерческой организации, занимавшейся развитием предпринимательства.
Ранее пост председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития занимал Нияз Фазылов, который покинул должность по собственному желанию.
Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития был создан летом 2018 года для развития системы социально-экономического мониторинга и формирования информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики.
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