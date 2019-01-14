В Татарстане может появиться профессиональная женская команда по хоккею

Первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов сообщил, что в республике может быть создана профессиональная женская хоккейная команда.

«По женскому хоккею есть четкое видение, но, чтобы не сглазить, раньше времени его озвучивать не будем», — приводит «Татар-информ» слова Шайхутдинова.

Заместитель министра отметил, что министерство уже работает над условиями.

«Собираемся создавать базу в Ново-Савиновском районе с проживанием, питанием. Она в работе, и пока не могу сказать, когда будет готова. Также мы ищем инвестора, поэтому у нас есть видение, где и как создать. На следующей неделе приедет руководство, оно должно помочь решить вопрос».

Напомним, что чемпионом Женской хоккейной лиги на сегодня является уфимская команда «Агидель».