Полиция задержала в Мордовии выложивших видео сожжения флага России в Instagtam девушек
Полицейские задержали двух жительниц Мордовии, подозреваемых в сожжении государственного флага России.
Видео сожжения флага было опубликована в Instagtam. В ролике молодые девушки бросают в костер российский триколор, сопровождая процесс ненормативной лексикой.
В настоящее время они дают показания в отделе полиции, передает ИА «МордовМедиа».
Стоит отметить, что надругательство над государственным гербом и флагом РФ является уголовным преступлением, за которое предусматривается ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или арест до шести месяцев.
Напомним, летом прошлого года в соцсетях осудили танцовщицу за тверк на фоне казанской мечети «Кул-Шариф».Общество
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