Полиция задержала в Мордовии выложивших видео сожжения флага России в Instagtam девушек

Полицейские задержали двух жительниц Мордовии, подозреваемых в сожжении государственного флага России.

Видео сожжения флага было опубликована в Instagtam. В ролике молодые девушки бросают в костер российский триколор, сопровождая процесс ненормативной лексикой.

В настоящее время они дают показания в отделе полиции, передает ИА «МордовМедиа».

Стоит отметить, что надругательство над государственным гербом и флагом РФ является уголовным преступлением, за которое предусматривается ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или арест до шести месяцев.

Напомним, летом прошлого года в соцсетях осудили танцовщицу за тверк на фоне казанской мечети «Кул-Шариф».