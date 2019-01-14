Бастрыкин: в СКР создадут отдел по старым ОПГ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в ведомстве будут созданы новые отделы. В том числе «отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет».

Кроме того, появятся отделы, специализирующиеся на преступлениях в отношении несовершеннолетних, преступлениях в сфере медицины, и отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц.

Все изменения будут проходить в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований, отметил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, за восемь лет подследственность СКР существенно расширилась.

«В компетенцию СК были переданы налоговые преступления, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в Следственном комитете расследуется большинство преступлений коррупционной направленности», — отметил председатель СКР.

Напомним, что в ноябре 2018 года Бастрыкин уже сообщал о планах увеличить число следователей в регионах. Увеличение штата СК будет проходить постепенно. При этом количество должностей следователей доведут до 55% от штата.