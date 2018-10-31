Бастрыкин сообщил о планах увеличить число следователей в регионах

В центральном аппарате и региональных органах Следственного комитета увеличат штат следователей.

«В частности, возрастет количество следователей при председателе следственного комитета РФ, увеличится штат главного следственного управления», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, это связано с увеличившейся нагрузкой на следователей. Увеличение штата СК будет проходить постепенно. При этом количество должностей следователей доведут до 55% от штата в рамках установленной штатной численности.

Также Бастрыкин рассказал, что в Татарстане, Пермском крае и Башкирии за последние 3 года зафиксирован рост раскрываемости убийств. Положительная динамика наблюдается еще в 32 регионах России.