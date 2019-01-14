Шамиль Газизов: «Будут еще игроки, которые покинут команду»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных изменениях в составе команды во время зимнего трансферного окна. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб рассчитывает усилиться полузащитником ЦСКА Хетагом Хосоновым.

— Уфа» улетела на сбор. Пока игроков на просмотре нет, но, надеемся, в ближайшее время они появятся. Хосонов? Он входит в сферу наших интересов, но на сбор он не приедет. Получится ли взять его в аренду? Думаю, что нет.