АСВ внесло в конкурсную массу «Татфондбанка» более 36 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в обанкротившемся «Татфондбанке». С 1 сентября по 30 ноября 2018 года в конкурсную массу банка поступило около 36,6 млн рублей.

Эти деньги были получены по итогам торгов, на которых выставлялось имущество балансовой стоимостью 2,87 млрд рублей, следует из сообщения агентства.

Отмечается, что с сентября 2017 года по март 2019 года АСВ погасит только 29,49% от установленных требований кредиторов «Татфондбанка».

Напомним, что в конце декабря комитет кредиторов ТФБ утвердил смету текущих расходов на конкурсное производство. Согласно ему, на банкротство кредитной организации будет потрачено больше, чем на выплаты кредиторам.