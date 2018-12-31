На конкурсное производство в «Татфондбанке» потратят больше, чем на выплаты кредиторам

Комитет кредиторов ПАО «Татфондбанк» на заседании 27 декабря утвердил смету текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка на 1 квартал 2019 года. Она составляет 253,8 млн рублей.

Также на заседании были принято предложение конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов об определении условий погашения задолженности с заемщиком и принят к сведению отчета о деятельности АСВ по состоянию на 1 декабря 2018, сообщается на сайте агентства.

Напомним, что в ноябре АСВ направило на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» только 10,8 млн рублей.

Всего на эти цели направлено 18,34 млрд рублей.

