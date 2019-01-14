На реконструкцию зданий Госдумы и Совета федерации уйдет более 7 млрд рублей — СМИ

На реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации уйдет более 7 млрд рублей. Она завершится в 2020 году.

Как сообщает «Коммерсант», реконструкция зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду в Москве обойдется в 3,4 млрд рублей, а на строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на улице Петровка уйдет 2,85 млрд рублей. Отмечается, что затраты на проект в пять раз превышают ранее запланированный бюджет.

Кроме того, еще один миллиард рублей из бюджета Москвы будет выделен на реконструкцию архитектурного памятника «Палаты Троекуровых», который также расположен на Охотном Ряду, и где разместятся два комитета нижней палаты российского парламента.

Ранее сообщалось, что Управление делами президента России в конце ноября 2018 года заключило соглашение о создании проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. На тот момент это требовало из бюджета около 2 млрд рублей.

