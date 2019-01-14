Радий Хабиров — чиновнику: «Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время доклада о переходе на цифровое вещание в регионе перебил руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Бориса Мелкоедова, назвавшего пенсионеров «бабками».

На оперативном совещании в правительстве РБ 14 января Хабиров спросил у Мелкоедова, понимают ли пожилые жители Бакширии смысл и содержание цифрового вещания.

«Решить вопрос может только подворовой обход. С бабками надо разговаривать с помощью волонтеров», — заявил глава Агентства по печати и средствам массовой информации.

Руководитель республики прервал доклад чиновника, отметив, что русский язык богат, поэтому нельзя называть так людей.

«Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины. Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить ее суть», — заявил Хабиров.

Стоит отметить, что отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года.

Напомним, сегодня Хабиров поручил башкирским чиновникам начать подготовку к лету.