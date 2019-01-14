В HeadHunter спрогнозировали рост зарплат у людей с рабочими специальностями

В этом году в России могут поднять зарплаты людям с рабочими специальностями, что связано с сохранением высокого спроса на них.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина рассказала, что в 2018 году количество вакансий для рабочих специальностей по сравнению с 2017-м выросло на 205%. По ее словам, конкуренция за необходимые кадры заставит работодателей привлекать их более высокой зарплатой.

В 2018 году зарплатные предложения увеличились для работников в сферах IT, логистики и металлургии (от 25% до 29%), меньше всего — в приборостроении, электронике и сфере гостеприимства — 2% по отношению к среднему значению 2017 года.

Больше всего платят разработчикам программного обеспечения. Также высокую зарплату предлагают в продажах, девелопменте и в сфере работы с базами.



В антирейтинг по уровню зарплат вошли рабочие, кладовщики, продавцы на розничных точках и дворники. Однако в HeadHunter считают, что вскоре ситуация изменится и их зарплаты также начнут расти.

Ранее в HeadHunter сообщили, что профессии специалиста по продажам и бармена стали самыми востребованными в 2018 году.